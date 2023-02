Vidéo : le numéro de Karim Benzema dans la défense de Liverpool

Le Real Madrid a d’abord été mené d’un break avant de se transformer en rouleau compresseur. Revenu à hauteur avant la pause contre Liverpool dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions, le club espagnol a pris le large.

Militao puis Benzema ont permis à leur équipe de prendre l’avantage et même un peu plus. Déjà buteur quelques minutes plus tôt, l’attaquant français s’est offert un doublé après un numéro dans la défense des Reds.

