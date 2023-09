Un ancien scout du Real Madrid s’en prend à Vinicius Jr et Rodrygo

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, Rodrygo Goes (22 ans) et Vinicius Junior (23 ans) incarnent le présent et l’avenir du Real Madrid. Les deux Brésiliens sont appelés à être les leaders offensifs merengues et marquer une époque à Madrid, en attendant l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Mais pour d’autres, les deux joueurs de la Canarinha ne sont pas forcément au niveau…

C’est ce qu’a expliqué Manolo Romero, ancien scout du Real Madrid. « Dans un bon Real Madrid, Rodrygo et Vinicius seraient remplaçants, mais maintenant ils sont indiscutables. C’est ça la différence. Le Real Madrid actuel, n’est pas un bon Real Madrid. Vinicius, dans un Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Benzema et le meilleur Gareth Bale… Impossible », a-t-il ainsi lancé à la Cadena SER. Des propos qui font parler à Madrid…