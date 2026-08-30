Crystal Palace : le capitaine tout proche d’un départ pour Nottingham Forest

Dean Henderson pourrait bien faire son grand retour à Nottingham Forest. Selon Sky Sports, le club anglais a formulé une offre pour s’attacher les services du gardien de Crystal Palace, avec l’ambition d’en faire son nouveau numéro un avant la fermeture du mercato. Un choix loin d’être anodin pour le portier de 29 ans, qui connaît déjà parfaitement Olivier Glasner, son coach de la saison passée.

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Henderson avait disputé 18 matches de Premier League avec Forest lors de son prêt en 2022-2023 et s’était rapidement imposé auprès des supporters, notamment après avoir arrêté un penalty de Declan Rice face à West Ham. Trois ans et demi plus tard, l’international anglais pourrait donc retrouver le club où il avait marqué les esprits, alors que Forest cherche activement à renforcer son poste de gardien. Toutefois, Crystal Palace et Pierre Sage comptent bel et bien sur lui, malgré le début de championnat très délicat.