CdM 2026, EdF : Éric Di Meco détruit Dembélé

La prestation d’Ousmane Dembélé lors de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026, face au Sénégal (3-1), laisse certains individus dans le doute. Peu en vue pour son 12e match à un Mondial, l’attaquant du PSG n’a pas réussi à peser sur le jeu dans un rôle de soutien derrière Kylian Mbappé. En seconde période, Didier Deschamps a choisi de le repositionner sur le côté droit, mais le natif de Vernon n’a pas brillé dans le New Jersey. Présent dans l’émission "Apolline Matin" sur RMC, Éric Di Meco, ancien joueur de l’OM, a d’ailleurs été clair sur sa prestation. Celui-ci était dans l’ombre.

La suite après cette publicité

« Il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France » a-t-il indiqué dans un premier temps. Puis, l’ancien défenseur tricolore a évoqué le rôle essentiel de Mbappé en sélection… qui gêne fortement Dembélé quand il évolue avec les Bleus. « Ses performances sont moyennes, il n’a pas de match significatif. Même dans l’axe derrière Mbappé, il a du mal. Il n’aura jamais l’équipe faite autour de lui comme au PSG parce qu’il y a Mbappé et que l’équipe est faite autour de Mbappé. Il faut que Dembélé aille chercher ce statut-là et le match d’hier (mardi) pose beaucoup de questions. Je ne vais pas faire le débat ».