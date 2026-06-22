CdM 2026, EdF : Mbappé atteint la barre symbolique des 100 sélections

Face à l’Irak ce lundi à Philadelphie, lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé dispute sa 100e sélection sous le maillot de l’équipe de France. À seulement 27 ans, le capitaine des Bleus devient le 10e joueur français à atteindre la barre symbolique des 100 capes, rejoignant un cercle prestigieux dominé par Hugo Lloris (145 sélections), Lilian Thuram (142) et Olivier Giroud (137). Ce cap intervient quelques jours après être devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus grâce à son doublé contre le Sénégal lors de l’entrée en lice française dans ce Mondial. À 100 sélections, Kylian Mbappé entre dans le Top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire des Bleus. Devant lui figurent notamment Hugo Lloris (145 sélections), Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinédine Zidane (108), Patrick Vieira (107) et Didier Deschamps (103).

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Déjà champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, Mbappé continue d’étoffer un palmarès international exceptionnel. Cette 100e apparition intervient dans une rencontre décisive puisque la France peut valider dès cette deuxième journée sa qualification pour les 16es de finale en cas de succès contre l’Irak. Le capitaine français pourrait rapidement gagner plusieurs rangs. Avec cette 100e cape contre les Lions de la Mésopotamie, il ne se trouve plus qu’à trois sélections de Didier Deschamps, sept de Patrick Vieira et huit de Zinédine Zidane. Sauf blessure ou élimination prématurée, Mbappé devrait dépasser ces trois légendes dès les prochaines semaines et se rapprocher progressivement du Top 5 historique, avec Thierry Henry (123) comme prochain grand objectif à moyen terme. Une nouvelle étape symbolique pour l’attaquant tricolore, devenu en moins d’une décennie l’un des visages les plus marquants de l’histoire des Bleus.