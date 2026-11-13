Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

Medhi Benatia justifie les très gros salaires de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

Medhi Benatia n’est pas vraiment un adepte de la langue de bois. L’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille l’a une nouvelle fois prouvé à l’occasion du nouveau programme lancé cette nuit par Canal+, Menu Latour. Interrogé sur les énormes salaires offerts à certains éléments de l’effectif olympien, l’ancien défenseur s’est expliqué.

La suite après cette publicité

« À l’OM, il y a toujours eu des gros salaires. Un joueur ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un beau salaire. Il te parle de la sécurité, du home-jacking, du je-ne-sais-quoi… Mais c’est magnifique de vivre à Marseille. À Londres, tu crois que t’es plus en sécurité qu’à Marseille ? Les gros salaires, ils ont toujours existé à Marseille », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier