Medhi Benatia justifie les très gros salaires de l’OM
Medhi Benatia n’est pas vraiment un adepte de la langue de bois. L’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille l’a une nouvelle fois prouvé à l’occasion du nouveau programme lancé cette nuit par Canal+, Menu Latour. Interrogé sur les énormes salaires offerts à certains éléments de l’effectif olympien, l’ancien défenseur s’est expliqué.
« À l’OM, il y a toujours eu des gros salaires. Un joueur ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un beau salaire. Il te parle de la sécurité, du home-jacking, du je-ne-sais-quoi… Mais c’est magnifique de vivre à Marseille. À Londres, tu crois que t’es plus en sécurité qu’à Marseille ? Les gros salaires, ils ont toujours existé à Marseille », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe.
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