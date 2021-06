Mercato : le Real Madrid met Carlo Ancelotti déjà au parfum...

La suite après cette publicité

À peine revenu au Real Madrid, Carlo Ancelotti sait à quoi s’en tenir. Heureux de faire son come-back dans la capitale espagnole, l’entraîneur italien n’a pas fait ce que font habituellement les techniciens quand ils débarquent au Santiago Bernabéu : réclamer des renforts. Car Ancelotti n’a surtout pas voulu laisser passer l’opportunité de reprendre les rênes d’un club de ce standing alors qu’il jouait dans le ventre mou de Premier League avec Everton.

Mais Carletto a surtout été très rapidement mis au parfum par sa direction. Ancelotti aura pour mission de récupérer la couronne de roi d’Espagne et faire mieux qu’une demi-finale de Ligue des Champions. Mais Ancelotti devra remplir ces objectifs avec des moyens très limités. Certes, la Casa Blanca dispose d’un effectif de très bonne qualité, mais AS et Marca annoncent en choeur que la reconstruction du Real Madrid sera compliquée et devra se faire avec du vieux.

Relancer les indésirables de Zidane

Aujourd’hui, les Merengues ne feront des efforts que pour un seul transfert : celui de Kylian Mbappé. Pour tout le reste, il faudra compter sur des coups (David Alaba arrivé libre de tout contrat), sur les jeunes du Castilla (Madrid aimerait promouvoir de nouveaux Carvajal, Morata ou Nacho) et sur l’effectif actuel. Et encore, la direction madrilène espère toujours vendre plusieurs éléments pour réaliser des économies sur la masse salariale.

Pas simple donc pour Ancelotti, même si ce dernier a déjà commencé l’opération séduction avec quelques cadres de l’équipe délaissés par Zidane, à savoir Isco, Marcelo ou encore Gareth Bale. Sans oublier le prometteur Martin Odegaard sur qui ZZ ne comptait pas. Et comment ne pas citer Eden Hazard. Recrue la plus chère de l'histoire du club (160 M€), le Belge a passé le plus clair de son temps à l'infirmerie.