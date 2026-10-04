Équipe de France : Lucas Da Cunha affiche ses grandes ambitions

Auteur d’un match exceptionnel face à la Belgique pour ses débuts avec l’équipe de France, Lucas Da Cunha a rapidement marqué les esprits. Aligné en sentinelle, dans un rôle habituellement occupé par Aurélien Tchouaméni, le milieu a impressionné par sa qualité technique, sa patte gauche et ses transversales précises vers les joueurs offensifs. Quelques jours plus tard, il a été davantage en difficulté face à l’Italie, avec une erreur importante sur le match nul, mais Zinédine Zidane n’a pas souhaité lui en tenir rigueur, estimant que la responsabilité était collective. Invité de Téléfoot dimanche matin, Da Cunha est revenu sur cette ascension fulgurante : « c’est vrai que je reviens un peu de loin. Donc forcément, j’ai pensé à ma famille. Ils m’ont dit de pas lâcher, de continuer. Et aujourd’hui, pour moi, c’est une grande récompense. J’ai jamais de pression. J’ai que du plaisir. »

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Le milieu français sait désormais qu’il devra confirmer après avoir révélé son talent au plus grand public. Conscient de ses qualités, mais aussi de ses limites, il assume un style basé sur la prise de risques et la qualité de ses passes plutôt que sur l’impact physique : « je pense que mon jeu, c’est pas d’aller à l’impact. Je suis pas un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons. Derrière, il faut que ça fasse la différence avec le pied, en prenant des risques, en essayant de jouer. » Et surtout, Da Cunha affiche déjà une réelle ambition pour la suite : « maintenant, c’est à moi de prouver que c’était pas de la chance, que j’ai ce niveau-là, que ça soit en club et que j’ai aussi, voilà, d’avoir ce niveau en sélection. Et pour moi, ça sera important de continuer à le montrer. » Voilà qui est dit.