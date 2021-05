LdC, Manchester City : Kevin De Bruyne se soigne de trois blessures avant la finale

Souvent blessé ces dernières semaines, Kevin De Bruyne n’est pas épargné avant la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea ce samedi. Aujourd’hui, le Sun rapporte que le milieu de terrain belge se soigne de trois blessures différentes avant l’échéance. L’international avec les Diables Rouges (80 sélections) souffre toujours de sa cheville depuis sa blessure face à Chelsea en demi-finale de la FA Cup, ainsi que de deux blessures aux ischio-jambiers et au mollet, qui sont apparues ces dernières semaines.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas disputé l’avant dernière rencontre de Premier League face à Brighton le 18 mai dernier. Finalement, il a bel et bien disputé l’intégralité de la dernière journée de championnat face à Everton le week-end dernier, et à cette occasion il a levé tous les doutes sur sa condition physique. Pep Guardiola espère pouvoir compter sur De Bruyne samedi, et espère le titulariser pour maximiser ses chances de remporter le précieux sésame.