Juventus-Roma : les compositions officielles

La Juventus affronte la Roma ce samedi à 18h30 pour le compte de la 3e journée de la Serie A (un match à suivre en direct commenté sur FM). Les hommes de Massimiliano Allegri, qui ont fait match nul la semaine dernière contre la Sampdoria (0-0) doivent se relancer contre ceux de José Mourinho, auteurs de deux victoires en autant de rencontres. Parti libre de la Juve cet été, Paulo Dybala va donc faire son retour dans le Piémont sous ses nouvelles couleurs.

Pour retrouver le goût du succès, Allegri a décidé de sortir une petite surprise de son chapeau. Critiqué pour son entrée en jeu contre la Sampdoria, le jeune Fabio Miretti a été titularisé aux côtés de Locatelli et d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. La nouvelle recrue du club, Filip Kostic, est également dans le 11 de départ en attaque, accompagné de Vlahovic et Cuadrado. De son côté, José Mourinho est resté sur du classique avec un 3-4-2-1. Dybala, Pellegrini et Abraham composent l'attaque romaine.

Les compositions d'équipes :

Juventus : Perin - De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro - Locatelli, Miretti, Rabiot - Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola - Dybala, Pellegrini - Abraham