LdC, Arsenal : Mikel Arteta annonce deux forfaits face au LOSC

Battu à domicile par le Betis (2-3) lors de la première journée de Ligue des Champions, Lille enchaîne avec un déplacement très compliqué sur la pelouse d’Arsenal. 23es du classement, les Dogues devront réaliser un véritable exploit pour s’imposer face au finaliste de la dernière édition qui devra toutefois se passer des services de deux joueurs : le milieu de terrain Martin Zubimendi et le défenseur Piero Hincapie.

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« Nous avions prévu une séance d’entraînement pour les joueurs qui n’avaient pas eu suffisamment de temps de jeu, afin que tout le monde puisse récupérer dimanche et retrouver le même rythme. À la suite de deux incidents très malheureux, nous avons perdu deux joueurs. Ce n’est pas génial. Nous devons évaluer leur état. Aujourd’hui, ils passent des examens complémentaires pour faire le point. Nous saurons alors combien de temps ils seront indisponibles », a confié Mikel Arteta en conférence de presse.