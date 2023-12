Les 4 raisons qui font hésiter le Real Madrid pour Kylian Mbappé

D’ici quelques heures seulement, Kylian Mbappé pourra négocier avec le Real Madrid, ou avec tout autre club intéressé par ses services. Le PSG n’aura donc plus son mot à dire, et le Bondynois pourra déjà signer un précontrat avec l’écurie qu’il souhaite. Bien sûr, dans ce feuilleton toujours très compliqué, il faut sûrement s’attendre à des surprises et à des rebondissements. Une chose est sûre, les Merengues vont tenter leur chance. Depuis quelques jours déjà, les médias ibériques ont remis une pièce dans la machine.

Tant Marca comme AS expliquent que si les Merengues sont prêts à offrir un salaire de 26 millions d’euros net annuels au joueur, avec une belle prime à la signature de 130 millions d’euros, ils ont aussi fixé un ultimatum. Ils veulent une réponse écrite d’ici le 15 janvier. Dans le cas où Mbappé n’ait pas donné son accord pendant ces deux premières semaines de l’année, la direction madrilène fermerait la porte.

Des raisons de poids

Dans son édition de ce dimanche, AS explique qu’il y a quatre raisons qui font que le Real Madrid est un peu méfiant et a encore quelques doutes, qui ne l’empêcheront cependant pas de tenter le coup. D’abord, le passif compliqué du joueur avec les Merengues, et ce fameux été 2021 pendant lequel tout le monde pensait qu’il allait rejoindre le Bernabéu. Avant de mettre un vent inespéré à Florentino Pérez, qui est prêt à tourner la page, mais n’a pas oublié cet épisode. C’est aussi le cas des supporters.

Il y a aussi l’explosion de Vinicius Junior, qui est la référence du Real Madrid dans le secteur offensif. Autre raison de poids, similaire à l’importance prise par le Brésilien dans l’équipe : le niveau dingue et inattendu affiché par Jude Bellingham, qui s’est affirmé comme le leader de l’équipe. Avec ces deux joueurs dans l’équipe, l’arrivée de Mbappé est considérée moins indispensable qu’à une époque pas si lointaine. Enfin, quatrième et dernière raison : l’existence d’un certain Erling Haaland, toujours dans le viseur du club. Pour certains, que ce soit au sein du club ou parmi les journalistes, le Real Madrid a plus besoin d’un joueur comme le Norvégien que de Kylian Mbappé. Vous l’aurez compris, les Madrilènes tenteront leur chance, mais un énième échec dans le dossier Mbappé ne serait plus forcément vu comme une catastrophe ni un échec cuisant.