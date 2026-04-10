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Ligue 1

OM : Mason Greenwood envoie un message fort à Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Marseille 3-1 Metz

L’OM a fait le boulot, ce vendredi soir, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Tombeurs (3-1) du FC Metz, plus que jamais lanterne rouge, les Phocéens ont ainsi provisoirement retrouvé le podium du championnat de France. De retour à la compétition, Mason Greenwood a lui livré un match plein et a clairement annoncé la couleur au coup de sifflet final.

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«Meilleur buteur de L1 ? J’essaie de marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe. La saison dernière j’étais meilleur buteur comme Ousmane Dembélé mais là je veux aller le chercher tout seul», a ainsi indiqué le leader offensif de l’OM, qui totalise 15 buts en L1. Voilà qui est dit…

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