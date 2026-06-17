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CdM 2026, EdF : inquiétude autour de Malo Gusto

Par Hanif Ben Berkane
Brésil vs France @Maxppp

Remplaçant de Jules Koundé en équipe de France au poste de latéral droit, Malo Gusto a dû quitter l’entraînement du jour, selon les informations de Canal+ et L’Équipe. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais s’est blessé au pied après un contact avec Lucas Digne.

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Les premières images diffusées par les médias présents sur place montraient Malo Gusto visiblement souffrant sur le bord du terrain, malgré les soins du staff médical à ses côtés. Des examens vont être réalisés prochainement pour déterminer la nature exacte de cette blessure.

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