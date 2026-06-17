Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : inquiétude autour de Malo Gusto
@Maxppp
Remplaçant de Jules Koundé en équipe de France au poste de latéral droit, Malo Gusto a dû quitter l’entraînement du jour, selon les informations de Canal+ et L’Équipe. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais s’est blessé au pied après un contact avec Lucas Digne.
La suite après cette publicité
Les premières images diffusées par les médias présents sur place montraient Malo Gusto visiblement souffrant sur le bord du terrain, malgré les soins du staff médical à ses côtés. Des examens vont être réalisés prochainement pour déterminer la nature exacte de cette blessure.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer