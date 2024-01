Zvonimir Boban claque la porte de l’UEFA

Rififi à l’UEFA. À l’heure où l’instance dirigeante du football européen se bat contre la Super League européenne, le président Aleksander Ceferin vient de perdre son bras droit, le Croate Zvonimir Boban. Ce dernier a démissionné de son poste suite au projet de Ceferin de vouloir faire voter un amendement au prochain congrès de l’UEFA lui permettant de rester plus longtemps au pouvoir.

« L’UEFA souhaite annoncer le départ de Zvonimir Boban de l’organisation d’un commun accord. Boban a rejoint l’organisation en 2021 en tant que chef du football et a initié plusieurs projets significatifs dans le développement technique, y compris l’établissement de l’UEFA Football Board et le Forum du football des jeunes. L’UEFA exprime sa gratitude à M. Boban pour ses services dévoués et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », indique l’instance dirigeante sur son site officiel.