Ligue 2 : défait par Valenciennes, pas de montée pour Le Havre ce soir

Ce lundi, Le Havre avait l’occasion de rendre sa montée officielle en s’imposant contre Valenciennes, relégable (18e), à domicile. Défaits sur la pelouse du VAFC en début de saison (1-0), les hommes de Luka Elsner avait donc une belle opportunité de se venger face à des Valenciennois qui n’ont gagné qu’un seul de leurs 10 déplacements dans l’antichambre de l’élite. La rencontre démarrait pourtant de la pire des manières pour les locaux qui ont concédé l’ouverture du score sur une panenka d’Adrian Grbic (0-1, 7e). En difficulté face à un Valenciennes agressif et offensif, les leaders de Ligue 2 n’ont pas pu déployer leur jeu lors du premier acte. Définitivement en difficulté, Le Havre a même concédé le break en toute fin de première période sur une frappe surpuissante de Mohammed Kaba (0-2, 45+2e).

Au retour des vestiaires, Le Havre s’est alors montré plus entreprenant. Quand les locaux ont failli marquer pour revenir, ils n’ont pas eu de réussite (63e, 70e). Incapables de marquer, les Havrais se sont alors résignés à la défaite, leur troisième cette saison et leur deuxième de suite après celle contre Annecy la semaine passée (1-0). Un revers amer pour ces derniers qui ont été dominés pendant une belle partie de la rencontre et qui auraient pu fêter la montée devant leur public. Pire, Bordeaux, deuxième, n’est plus qu’à deux unités des Havrais au classement. De son côté, Valenciennes réalise un grand coup au classement en faisant un bond de la 18 à la 14e place du classement. Désormais non-relégables, nul doute que cette victoire de prestige devrait leur donner la confiance nécessaire pour aborder une fin de saison rude de manière sereine.

