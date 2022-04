La réponse sans équivoque du Bayern Munich aux envies de départ de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Se dirige-t-on vers une fin de cycle en Bavière ? C'est ce que propose une partie de la presse en Allemagne après l'élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Outre la grosse désillusion, le cas Robert Lewandowski fait les gros titres de l'autre côté du Rhin. Pas pour sa prestation d'hier où il a d'ailleurs marqué, mais pour son avenir, lui qui est dans le viseur du FC Barcelone.

Il aurait même fait part à sa direction de ses envies d'ailleurs pour la saison prochaine, alors qu'il a un contrat jusqu'en 2023. La direction du Bayern était jusque là restée plutôt discrète jusqu'à ce que Olivier Kahn prenne la parole après le match d'hier. «Tout d'abord, il est très important de rappeler que nous avons un contrat avec Lewandowski qui dure encore une saison. Nous avons toujours dit que nous entamerions les pourparlers et nous les avons entamés il y a longtemps.»

Kahn met les barbelés

Sur Amazon Prime, le président du Bayern a expliqué qu'il n'était pas question de voir partir le buteur polonais cet été. «Je viens de dire que nous avons un contrat d'un an pour Robert Lewandowski. (...) Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d'un joueur qui marque 30 à 40 buts avec nous chaque saison. Je ne pense pas que cela puisse être le cas», martèle le dirigeant pas vraiment enclin à céder sur le sujet.

Pourtant, tout porte à croire que l'attaquant de 33 ans a fait du Barça sa priorité, malgré sa situation contractuelle. «Apparemment, il y a une compétition là-bas (en Catalogne, ndlr) : qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski ? », s'est agacé, pour conclure, l'ancien gardien de but, qui va devoir, que ça lui plaise ou non, gérer cette situation très délicate. Il n'y a pas que l'élimination qui fait enrager le Bayern Munich en ce moment...