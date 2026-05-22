Mercato, objectifs : le boss de Rennes lâche du lourd

Aussi discret dans les médias que central dans les décisions majeures du club, François-Henri Pinault a pris la parole pour évoquer l’actualité du Stade Rennais. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le Président du Conseil d’administration de Kering a affirmé les grandes ambitions du club pour les années à venir. L’occasion, aussi, de confirmer l’arrivée de Nicolas de Tavernost en tant que nouveau président du conseil d’administration, et de définir les contours de son rôle.

La suite après cette publicité

«Nicolas a les compétences pour gérer le fonctionnement d’une entreprise, être garant de notre stratégie, et défendre aussi nos intérêts auprès des instances nationales, la vision du foot à laquelle on croit (…) On se connaît depuis longtemps, on se fait une confiance totale.» Peser davantage au niveau des instances et savoir se faire entendre, voici l’un des grands défis qui attend l’ancien directeur général de LFP Média. «Le club veut préserver ses intérêts au niveau national et peser dans le débat, c’est le rôle d’un club comme Rennes, surtout vu les enjeux face à nous : on ne peut pas rester les bras croisés quand on voit ce qui se passe dans le foot français. Il y a aussi la question de répartition des droits TV internationaux, et on compte bien être présent avec Nicolas dans ce débat.»

La suite après cette publicité

Thomasson arrive, d’autres renforts attendus

Au cours de cet entretien, le boss rennais réaffirme son ambition de garder a minima six places de l’équipe première pour le centre de formation, poumon économique du club. Il maintient également son ambition de définir un projet de jeu global au Stade Rennais qui sera imposé aux futurs entraîneurs du club, d’où le choix d’avoir fait venir Franck Haise, passé par le centre de formation dans le passé : «le club ne peut plus s’adapter à l’entraîneur qui arrive. Cela a été trop souvent le cas.» Deux autres objectifs ajoutés à sa feuille de route : terminer dans le top 5 de Ligue 1 tous les ans, et être ambitieux en Coupe d’Europe, au point de viser un sacre européen.

«On a structuré le club depuis fin 2017 pour être dans le top 5 tous les ans, donc pour jouer régulièrement la Ligue Europa, et de façon plus exceptionnelle la Ligue des champions. Le budget de 130 millions d’euros est en phase avec cet objectif. On va continuer à renforcer l’équipe, avec une profondeur d’effectif suffisante pour pouvoir jouer les différentes compétitions sans se mettre en danger sur le championnat. On doit avoir le parcours le plus ambitieux possible en Coupe d’Europe (…) Si on dispute une Coupe d’Europe, c’est pour essayer de la gagner !»

La suite après cette publicité

Cet été, Rennes prévoit de mettre les moyens pour se renforcer, et la future arrivée d’Adrien Thomasson que nous vous révélions, va dans ce sens. Elle est d’ailleurs bouclée d’après le boss rennais. «On a les moyens de nos ambitions, je vous le garantis », annonce Pinault, qui promet d’autres renforts pour combler les manques et déséquilibres sur certaines lignes. Concernant la main tendue par la ville pour une rénovation et extension du Roazhon Park, «FHP» assure que «cela va dans la bonne direction». Le stade est très souvent rempli, mais encore faut-il que les performances soient régulières. À partir de là, le club pourra véritablement songer à voir plus grand.