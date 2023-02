Juventus : Marco Tardelli démolit Paul Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba ne voit pas le bout du tunnel. Alors que l’international français n’a joué aucun match depuis son retour dans le club bianconero l’été dernier, le champion du monde 2018 a rechuté ces dernières semaines, repoussant son retour sur les terrains. Une situation qui tend la direction du club. Consultant pour la chaîne Rai, Marco Tardelli l’ancien joueur de la Juventus a sévèrement critiqué le milieu de terrain de 29 ans.

« Pogba n’a pas joué depuis avril 2022, quand il était encore à Manchester. Il est maintenant un problème pour la Juve, nous ne savons pas quand il reviendra et nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Pogba part au ski pendant que ses coéquipiers se débattent avec les gros problèmes de la Juve, il ne joue pas quand le club le veut mais c’est lui qui décide du timing car il a peur de rater la Coupe du monde. Aujourd’hui Pogba est un gros problème que les Bianconeri doivent résoudre, cette situation montre aussi que la Juve n’a pas les idées assez claires. À mon avis Allegri doit prendre le relais, il n’est pas possible d’avoir un tel joueur dans les effectifs. Son comportement envers ses coéquipiers n’est pas correct non plus, cela me dérange ». Le message est clair.

