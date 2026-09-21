Angleterre : Palmer, Rashford et Mainoo en passe de déclarer forfait

Alors que Thomas Tuchel vient de dévoiler sa liste pour les prochaines échéances de Ligue des Nations, l’Angleterre pourrait finalement devoir composer avec plusieurs absences. Les Three Lions, troisièmes de la dernière Coupe du Monde après leur succès spectaculaire contre la France (6-4) lors de la petite finale, doivent affronter l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie dans les prochaines semaines. Parmi les convoqués, le retour de Cole Palmer constituait notamment une bonne nouvelle après son absence lors du Mondial.

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Mais le milieu offensif de Chelsea pourrait finalement manquer le rassemblement. D’après The Athletic, Palmer devrait déclarer forfait afin de gérer sa charge de travail et d’éviter d’enchaîner trop rapidement les rencontres. Deux autres internationaux sont également dans le doute : Marcus Rashford et Kobbie Mainoo, tous deux joueurs de Manchester United, sont incertains pour cette série de rendez-vous internationaux. Tuchel pourrait donc voir sa liste sérieusement modifiée avant le début de la trêve.