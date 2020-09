Bundesliga : Wolfsbourg et le Bayer Leverkusen se neutralisent

Trois jours après avoir remporté son premier match de la campagne de qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa sur la pelouse des Albanais de Kukesi (0-4) et quatre jours avant d'affronter les Ukrainiens de Desna, toujours sur la scène européenne, les Loups de Wolfsbourg lançaient leur saison de Bundesliga dans leur stade, face au Bayer Leverkusen, 5e du dernier exercice.

Malgré les présences conjuguées de la recrue sochalienne Maxence Lacroix en défense centrale et de Jérôme Roussillon sur le côté gauche de cette arrière-garde, et en l'absence du capitaine Joshua Guilavogui, suspendu, le club estampillé Volkswagen n'a pu que partager les points (0-0). Pas de but dans ce match, qui comptait également le Français Moussa Diaby dans les rangs de Leverkusen. Le week-end prochain, le Bayer recevra Leipzig et Wolfsbourg se déplacera à Fribourg.

Le classement de Bundesliga à la 1ère journée.