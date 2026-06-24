PSG : le grand espoir Pierre Mounguengue signe en Ukraine

Après une saison historique marquée par un sacre en Coupe Gambardella, un titre de champion de France U19, et une demi-finale de Youth League, de nombreux éléments de la génération 2008/2009 parisienne devraient être amenés à quitter le PSG cet été. C’est le cas de Pierre Mounguengue, l’attaquant parisien auteur de 21 buts en 34 matchs cette saison. Apparu sous les ordres de Luis Enrique en Ligue 1 cette saison face à Lorient (2-2 en mai), Mounguengue a signé son premier contrat professionnel au Dynamo Kiev. Une information officialisée par la formation ukrainienne.

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😎 П’єр Мунгенге - гравець “Динамо”!



🤝 Підписали контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге. Угода з терміном дії 3 роки набуде чинності 1 липня.



Вітаємо П’єра в динамівській родині та бажаємо якнайбільше перемог та трофеїв у біло-синій футболці 🤍💙 pic.twitter.com/cHVu5XBbhY — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2026

«Nous avons signé un contrat avec l’attaquant français de 18 ans Pierre Mounanga. L’accord d’une durée de 3 ans entrera en vigueur le 1er juillet. Nous souhaitons la bienvenue à Pierre dans la famille du Dynamo et lui souhaitons autant de victoires et de trophées que possible dans le maillot blanc et bleu».