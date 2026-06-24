Menu Rechercher
Commenter 63
Officiel Ligue 1

PSG : le grand espoir Pierre Mounguengue signe en Ukraine

Par Jordan Pardon
1 min.
Pierre Mounguengue (PSG) @Maxppp

Après une saison historique marquée par un sacre en Coupe Gambardella, un titre de champion de France U19, et une demi-finale de Youth League, de nombreux éléments de la génération 2008/2009 parisienne devraient être amenés à quitter le PSG cet été. C’est le cas de Pierre Mounguengue, l’attaquant parisien auteur de 21 buts en 34 matchs cette saison. Apparu sous les ordres de Luis Enrique en Ligue 1 cette saison face à Lorient (2-2 en mai), Mounguengue a signé son premier contrat professionnel au Dynamo Kiev. Une information officialisée par la formation ukrainienne.

La suite après cette publicité

«Nous avons signé un contrat avec l’attaquant français de 18 ans Pierre Mounanga. L’accord d’une durée de 3 ans entrera en vigueur le 1er juillet. Nous souhaitons la bienvenue à Pierre dans la famille du Dynamo et lui souhaitons autant de victoires et de trophées que possible dans le maillot blanc et bleu».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (63)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Dynamo Kiev
Pierre Mounguengue

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dynamo Kiev Logo Dynamo Kiev
Pierre Mounguengue Pierre Mounguengue
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier