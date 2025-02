Real Madrid : l’incroyable anecdote autour du triplé en Ligue des Champions

Pierre angulaire du milieu de terrain du Real Madrid pendant dix ans, Casemiro a tout connu sous le maillot Merengue. En point d’orgue de sa carrière, on retrouve ce triplé fou en Ligue des Champions entre 2016 et 2018, les 11e, 12e et 13e du club. Un triplé fou, mais pas si inattendu du côté de Bernabeu. «Après avoir remporté la Ligue des champions à Milan contre l’Atlético, celle que nous avons gagnée aux tirs au but, nous étions dans le vestiaire pour fêter le 11e titre du club, et Luka Modric est venu vers nous et nous a dit, calmement et dans son espagnol particulier : 'Les gars, nous devons gagner deux autres Ligues des champions maintenant.' Nous avons dit : 'Allez, Luka, nous venons d’en gagner deux depuis Lisbonne.' Il a répondu : 'Non, non. Avec cette équipe, nous devons en profiter et entrer dans l’histoire en en remportant au moins deux de plus d’affilée.' Et nous avons gagné la 12e à Cardiff et la 13e à Kiev», raconte l’international brésilien dans une interview accordée à AS.

La suite après cette publicité

Une exigence de tous les instants qui a fait du Real Madrid un club historique, comme l’a souligné Casemiro : «À Madrid, tu gagnes la Ligue des Champions et le lendemain, on te dit : 'Et l’année prochaine ?' Tu gagnes juste la Liga et ce n’est pas grave, on te dira que tu as raté la Coupe d’Europe. Tu gagnes juste la Coupe et on te dira que la saison a été un désastre. C’est ça, Madrid, les attentes sont les plus élevées.»