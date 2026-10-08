OL : Mohamed Ouédraogo victime d’une rupture des ligaments croisés

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va devoir se passer de Mohamed Ouédraogo pendant plusieurs mois. Selon les informations de L’Équipe, le piston burkinabé de 23 ans s’est gravement blessé au genou cette semaine lors d’un entraînement. Les examens ont révélé une rupture d’un ligament croisé, synonyme d’une longue indisponibilité pour le défenseur arrivé cet été en provenance d’Altach. Peu utilisé depuis son recrutement, l’international burkinabé (10 sélections) n’avait disputé que quatre rencontres sous ses nouvelles couleurs, dont deux comme titulaire. Présent lors du dernier rassemblement du Burkina Faso, sans toutefois entrer en jeu, Ouédraogo voit donc sa première saison lyonnaise sérieusement compromise. Pour compenser son absence, le staff rhodanien pourra notamment s’appuyer sur Abner Vinicius et Nicolas Tagliafico.

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Mais ce n’est pas le seul problème défensif auquel doit faire face l’OL avant son déplacement à Lens, prévu ce vendredi. Moussa Niakhaté sera également indisponible pour cette rencontre en raison d’une blessure à la cuisse contractée pendant la trêve internationale. Le défenseur sénégalais avait disputé deux matches complets avec sa sélection avant de déclarer forfait pour la rencontre face aux Comores, remportée par les Lions de la Teranga (1-0) le 4 octobre au stade Vélodrome. Contrairement à Ouédraogo, son absence devrait toutefois être de courte durée. Ces deux forfaits obligeront néanmoins l’encadrement lyonnais à revoir ses solutions défensives pour affronter les Sang et Or.