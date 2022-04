Réunion positive entre le PSG et le clan Mbappé

Un combat de géants. Cette saison, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont au moins d'accord sur une chose, c'est qu'ils veulent avoir Kylian Mbappé dans leur équipe l'année prochaine. En fin de contrat dans la capitale française, l'attaquant fait saliver les Merengues, qui veulent le récupérer libre. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne comptent pas lâcher l'affaire et l'emportent à coup de millions.

C'est ainsi qu'une rencontre entre les dirigeants du PSG, notamment Nasser Al-Khelaïfi, et la mère du joueur a eu lieu la semaine dernière pendant le séjour de celle-ci à Doha au Qatar. Et d'après les informations révélées par le Telegraph, le rendez-vous s'est très bien passé entre les deux parties. De quoi donne de l'optimisme à Paris, dont la grande priorité est d'offrir un nouveau contrat à KM7 et rêver plus grand avec lui. Un rêve qui est aussi celui des Madrilènes.