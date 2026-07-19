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PSG : un titi de 19 ans va rejoindre la Croatie

Par Allan Brevi
PSG champion de France U19 @PSG

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain Noah Nsoki, âgé de 19 ans, devrait prochainement quitter le club de la capitale selon le quotidien L’Équipe. Apparu à deux reprises avec l’équipe première la saison dernière, le joueur offensif cherche désormais un projet lui permettant de poursuivre sa progression loin de Paris.

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Courtisé également par le Vitória SC, Nsoki a finalement donné sa préférence au Dinamo Zagreb, récent champion de Croatie. L’opération reste toutefois suspendue aux discussions entre les deux clubs, l’attaquant étant encore lié au PSG jusqu’en 2027.

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