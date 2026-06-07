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Rennes en passe de boucler une première recrue de Benfica

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp

Si la Coupe du Monde de cet été va logiquement occuper l’espace médiatique, le mercato des clubs n’est pas pour autant à l’arrêt. Et pour certains clubs de Ligue 1, cette coupure internationale devrait permettre de renforcer l’effectif. A en croire les informations de la presse portugaise et notamment de Bola Branca, Rennes va prochainement boucler un premier renfort.

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Selon les indiscrétions du média portugais, Rennes devrait prochainement récupérer Gonçalo Oliveira pour environ 3,5 millions d’euros. Le jeune défenseur central de 19 ans évolue avec la réserve de Benfica. Il s’est illustré cette saison en Youth League sans pour autant découvrir l’équipe première. Il ferait donc son entrée dans le monde pro avec la formation rennaise.

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