Coupe du Monde 2026 : le patron Manu Koné peut-il être une menace pour Aurélien Tchouameni ?

Sans forcer. La France l’a emporté sur le Maroc (2-0) hier en quart de finale de la Coupe du Monde et rejoint le dernier carré pour la 3e fois consécutive. Elle est seulement la 3e nation à réaliser pareil exploit après le Brésil et l’Allemagne. Ce fut moins compliqué que prévu hier face à des Lions de l’Atlas franchement inoffensifs. Si Kylian Mbappé, un but et une passe décisive, a encore crevé l’écran, un autre élément s’est largement distingué, c’est Manu Koné. Le milieu de terrain a même été homme du match par la rédaction FM avec un 7,5.

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« Dominant physiquement, il a écœuré Bouaddi et El Aynaoui, surgissant au bon moment, lançant les pressings, mettant beaucoup d’impact », écrivions-nous. Malgré la menace d’une suspension pour les demi-finales en cas de carton jaune, le joueur de la Roma n’a jamais tremblé, à l’image de ce gros retour dès la 12e minute. Il a même offert une prestation de patron en lieu et place d’Aurélien Tchouameni, forfait et blessé aux adducteurs avant le 8e de finale face au Paraguay. Le vice-capitaine des Bleus va mieux, il s’est de nouveau entraîné ces derniers jours.

Le crédit de Koné augmente aux yeux du staff

Dès lors, une question se pose. Koné peut-il être le titulaire aux côtés d’Adrien Rabiot pour la suite et la fin de cette Coupe du Monde ? La dynamique parle pour lui quand son concurrent direct se remet d’un pépin physique. Il est en très grande forme et réalise un gros abattage dans l’entrejeu. Il est également capable de se projeter, de tenter des passes risquées comme cette transversale de 60 mètres pour Doué, de se projeter, jusqu’à son remplacement, touché au genou, par Warren Zaïre-Emery, auteur de premières minutes convaincantes dans ce Mondial.

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« En plus du résultat, il y a des joueurs qui n’avaient pas fait une minute comme Warren (Zaïre Emery), qui fait une entrée tonitruante. J’ai des joueurs qui jouent, d’autres qui jouent peu ou pas, c’est une aventure humaine », disait Didier Deschamps en conférence de presse hier après la victoire. L’ancien Toulousain avait déjà montré toutes ses qualités contre le Paraguay. Sa cote continue de grimper en flèche, sur le mercato, lui qui est d’ailleurs courtisé par l’Inter et l’Atlético de Madrid (un départ pour environ 45 M€ est envisagé), mais surtout aux yeux du staff technique. Il lui accordait déjà beaucoup de crédit. C’est une option de plus pour le sélectionneur et des maux de tête agréables.