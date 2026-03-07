Menu Rechercher
Maroc : le roi Mohamed VI a empêché l’arrivée de Jorge Sampaoli

Par La Rédaction FM
Jorge Sampaoli

Comme nous vous le révélions jeudi, la Fédération marocaine tenait un accord avec Jorge Sampaoli pour devenir le nouveau sélectionneur du Maroc. Libre depuis son départ de l’Atletico Mineiro en février, le technicien argentin était tout proche de retrouver un poste, mais le dossier a finalement capoté.

A en croire Sport, c’est le roi Mohamed VI qui aurait posé son veto et poussé la candidature de Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des U20 marocains. Ce dernier a bel et bien été nommé pour prendre la tête de la sélection marocaine, à trois mois de la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Maroc
Jorge Sampaoli

Maroc Flag Maroc
Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli
