Nantes : Der Zakarian allume le disparu Mostafa Mohamed

Alors que le FC Nantes prépare son retour en Ligue 2 après sa relégation au terme de la saison dernière, le club doit déjà gérer un premier dossier délicat. Pour leur premier match amical de préparation, largement remporté face à Fleury (5-0), les Canaris ont dû composer sans Mostafa Mohamed, absent depuis la reprise de l’entraînement le 24 juin dernier.

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Une situation qui laisse son entraîneur Michel Der Zakarian dans l’incompréhension totale. Interrogé par Ouest-France, le technicien nantais n’a pas caché sa surprise : « Mostafa… moi je n’ai jamais vu ça quoi ! » avant d’ajouter : « c’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient. » Selon le média régional, cette absence pourrait être liée à la baisse de salaire provoquée par la descente en Ligue 2, un scénario qui aurait fortement déplu à l’attaquant égyptien.