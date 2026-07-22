Arabie saoudite : Al-Ahli ne veut plus d’Enzo Millot

La parenthèse dorée de l’Arabie saoudite n’aura pas duré pour Enzo Millot. Un an à peine après son arrivée à Al-Ahli, le Français n’entre plus dans les plans de son club. Selon le média saoudien Arriyadiyah, toujours très bien renseigné en matière de mercato, le milieu de terrain est invité à partir afin de faire de la place avec une nouvelle recrue étrangère dans l’effectif, le quota étant déjà atteint après les transferts du Portugais Francisco Trincão et de l’Arménien Eduardo Spiritcia.

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L’information a tout de même de quoi surprendre. Le vice-champion olympique 2024 a plutôt donné satisfaction cette saison. Titulaire dans l’équipe de Matthias Jaissle (40 matchs joués, 9 buts et 7 passes décisives), le Français a contribué à remporter deux titres, dont la Saudi Super Cup, battant Al-Hilal aux tirs au but, mais surtout la tant convoitée Ligue des Champions asiatique devant Machida Zelvia. Malgré ces succès, la direction souhaite prendre un autre chemin.

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Arrivé l’an dernier de Stuttgart pour 30 M€

Le politique des clubs saoudiens est décidément difficilement lisible et surtout impitoyable. Millot a débarqué l’an passé de Stuttgart contre 30 M€ en signant pour trois saisons. Alors aux portes de l’équipe de France, il était d’abord proche de rejoindre le Borussia Dortmund ou l’Atlético de Madrid, avant de finalement prendre la direction du Golfe Persique et ses offres très alléchantes. Il va falloir vite rebondir s’il souhaite reprendre le fil d’une carrière qui s’annonce encore prometteuse.

Rui Pedro, le directeur sportif d’Al-Ahli privilégie un transfert sec mais n’écarte pas non plus l’idée d’un prêt si aucune proposition satisfaisante n’arrive sur son bureau. C’est pour le moment ce qui est en train de se passer mais nous n’en sommes qu’au début de ce feuilleton. Il reste encore de longues semaines avant la clôture du mercato et d’ici là, le joueur de 24 ans aura sans doute séduit quelques clubs. Il faut dire que son profil du milieu de terrain a plutôt le vent en poupe cet été… Avis aux amateurs.