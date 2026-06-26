Amicaux : le PSG va affronter Man Utd et Majorque

C’est avec un nouveau titre de champion d’Europe que le Paris Saint-Germain a bouclé l’exercice 2025-26. Si plusieurs joueurs sont actuellement en sélections nationales pour participer à la Coupe du Monde 2026, les autres profitent d’un peu de repos avant se remettre au travail. Le programme sera chargé pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui joueront notamment la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa.

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Avant cela, Luis Enrique et ses troupes vont reprendre le chemin de l’entraînement. Durant le mois d’août, les Parisiens participeront à deux matches amicaux, vient d’annoncer le club français. Paris ira défier Majorque le 5 août à 20h au stade Mallorca Son Moix. Ensuite, il y aura une belle affiche au menu face à Manchester United le 8 août prochain à 17h au Ullevi Stadium (Göteborg, Suède).