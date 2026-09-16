Brighton a fait changer le logo d’une équipe croate

En 2024, Brighton a découvert une étonnante ressemblance entre son propre écusson et celui du NK Jadran Galeb, une petite équipe croate. Le club anglais a alors envoyé une lettre officielle aux dirigeants croates pour leur demander de modifier immédiatement leur logo, considéré comme quasiment identique au sien. Une histoire déjà insolite, mais dont la suite l’est encore davantage.

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Car tout est parti d’un représentant du club croate qui s’était rendu dans les locaux de Brighton. Sur place, il aurait lui-même évoqué la ressemblance troublante entre les deux écussons avant de demander aux dirigeants anglais s’ils pouvaient lui faire don de quelques maillots et équipements. Sauf qu’au lieu de repartir avec des tenues gratuites, le Croate est finalement rentré chez lui avec une obligation légale : celle de faire modifier le logo du NK Jadran Galeb.