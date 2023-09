Allemagne : un ancien Ballon d’Or en pole pour remplacer Hansi Flick

Depuis plusieurs mois, l’Allemagne traverse une crise presque inédite dans son histoire récente. Comparé à une équipe de cyborgs lors de la dernière décennie et notamment vainqueurs de la Coupe du monde 2014, les joueurs d’outre-Rhin n’impressionnent plus personne depuis pas mal de temps maintenant. Éliminée lors des deux dernières phases de poules des Coupes du monde 2018 et 2022, la Mannschaft a été giflée hier face au Japon en amical (4-1). Et à deux jours d’affronter la France en amical, la Fédération allemande de football a décidé de se séparer de Hansi Flick, en poste depuis 2021 et auteur d’un bilan peu reluisant lors de son mandat.

Désormais, l’état-major de la sélection germanique recherche un remplaçant tous azimuts et plusieurs profils très séduisants seraient ciblés selon la presse allemande. Alors que le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance depuis plusieurs heures, Sky Sports Italia croit savoir que Matthias Sammer tient la corde pour ce poste. En effet, d’après la source transalpine, le Ballon d’Or 1996 serait l’option privilégiée par le board allemand qui lui aurait déjà soumis une proposition. Alors qu’il n’a plus entraîné depuis la saison 2004-2005 et une courte expérience avec le VfB Stuttgart, l’ancien milieu de terrain, désormais âgé de 56 ans, devrait donner une réponse positive ou négative dans les prochains jours.