Ligue 1 : Lille s’impose à Rennes et devient le dauphin du PSG

Au Roazhon Park, Lille reste le maître des lieux. Plus de sept ans après son dernier triomphe à domicile face au LOSC, Rennes a une nouvelle fois mordu la poussière ce dimanche en Ligue 1 (1-2). Une affiche qui semble décidément sourire à Olivier Létang, déjà président du Stade Rennais lors de la dernière victoire bretonne en 2019 (3-1) et qui, depuis, a pris l’habitude de voir ces confrontations tourner à son avantage avec le club nordiste.

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Au terme d’une première période rythmée, mais globalement terne sur le plan technique, les deux équipes rentraient pourtant à la pause dos à dos (1-1). La sensation lilloise du début de saison, Soriba Diaoune, avait inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 après une tentative de relais avec Ethan Mbappé. La talonnade de l’ancien Parisien était touchée par Aït-Boudlal, mais pas assez pour repousser la menace Soriba Diaoune. L’ailier de 19 ans déclenchait une frappe soudaine à l’entrée de la surface pour tromper Samba (24e, 0-1).

Première défaite à domicile cette saison pour Rennes

La réaction rennaise était aussi vive qu’instantanée. Aligné aux côtés de Mayenda en l’absence de Lepaul, toujours blessé, Boulaye Dia égalisait en renard des surfaces. L’attaquant sénégalais reprenait parfaitement une remise de la tête d’Aït-Boudlal, qui se rachetait de sa maladresse sur le but lillois (31e, 1-1). En seconde période, Berke Özer sauvait les siens devant Al-Tamari (65e), et la sanction tombait juste derrière pour Rennes.

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Trop hésitant dans sa surface, Valentin Rongier relançait dans les pieds de Nathan Ngoy. Le défenseur lillois, aussi connu pour ses qualités de finisseur, feintait trois Rennais, trop naïfs, avant de déclencher une frappe du pied gauche (68e, 1-2). Par la suite, Blas manquait la balle d’égalisation (76e), Djaoui Cissé réalisait une entrée remarquée, avant de pécher dans le dernier geste, et Cresswell croyait obtenir un penalty dans le temps additionnel (90e+2). Les Rennais ne sont finalement pas parvenus à refaire leur retard. Grâce à son succès, le LOSC s’installe à la deuxième place du championnat et revient à un point du PSG. Rennes s’incline pour la première fois de la saison à domicile, et reste 5e de Ligue 1.