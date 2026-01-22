Celta-LOSC : Nabil Bentaleb sort, sérieusement touché à l’épaule

La soirée a démarré de la pire des manières pour le LOSC. En déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo (7e journée de Ligue Europa), le LOSC a encaissé l’ouverture du score dès la 35e seconde sur une grossière erreur d’Alexsandro, avant de voir Nabil Bentaleb sortir sur blessure 5 minutes plus tard.

Le milieu de terrain est mal retombé après un duel aérien et s’est immédiatement plaint de l’épaule. L’international algérien a eu beaucoup de mal à quitter la pelouse, malgré l’aide du soigneur, et se tenait la clavicule. On peut craindre un problème sérieux. Il a été remplacé par Aissa Mandi.