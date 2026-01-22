Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Celta-LOSC : Nabil Bentaleb sort, sérieusement touché à l’épaule

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nabil Bentaleb (Lille) @Maxppp
Celta Vigo 2-1 Lille

La soirée a démarré de la pire des manières pour le LOSC. En déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo (7e journée de Ligue Europa), le LOSC a encaissé l’ouverture du score dès la 35e seconde sur une grossière erreur d’Alexsandro, avant de voir Nabil Bentaleb sortir sur blessure 5 minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain est mal retombé après un duel aérien et s’est immédiatement plaint de l’épaule. L’international algérien a eu beaucoup de mal à quitter la pelouse, malgré l’aide du soigneur, et se tenait la clavicule. On peut craindre un problème sérieux. Il a été remplacé par Aissa Mandi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lille
Nabil Bentaleb

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lille Logo Lille
Nabil Bentaleb Nabil Bentaleb
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier