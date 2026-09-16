Ligue Europa : Benfica surprend l’AC Milan, Sunderland domine l’AZ Alkmaar

Après les deux premières affiches de 18h45, avec la large victoire du Sparta Prague face à l’Ararat-Armenia (1-4) et la défaite surprise du Celta de Vigo contre l’Omonia Nicosie (1-0), la première journée de Ligue Europa se poursuivait avec sept rencontres programmées à 21 heures. Alors que l’OL a réussi son entrée en lice face à Anderlecht et que Rennes a été accroché par Sturm Graz, plusieurs affiches intéressantes animaient en effet la soirée, avec notamment l’AC Milan face au Benfica.

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Et les Italiens, emmenés par un trio offensif composé de Gonçalo Ramos, Cissé et Hutchinson, et sans Luka Modrić ni Adrien Rabiot au milieu, ont concédé l’ouverture du score dès la 16e minute par l’intermédiaire de Dodi Lukébakio. En difficulté dans cette première période, l’AC Milan a rejoint les vestiaires mené au score. À la pause, Rúben Amorim a décidé de réagir en procédant à deux changements. Le Portugais a notamment lancé Christian Pulisic dans le secteur offensif ainsi que Mario Gila côté défense pour tenter de relancer son équipe. Mais cela n’a pas suffi à l’AC Milan, qui a débuté la seconde période de la pire des manières. Les Milanais ont en effet encaissé un nouveau but à la 53e minute, signé Kaminsky, et n’ont jamais réussi à revenir au score. Une défaite inattendue à San Siro qui va faire beaucoup parler en Italie.

Enzo Le Fée buteur pour Sunderland, Yaremchuk pour l’Olympiakos, Facundo Medina pour Leverkusen

De son côté, le Bayer Leverkusen accueillait le NK Celje avec l’ambition de réussir son entrée dans cette nouvelle campagne européenne. Avec une équipe composée de plusieurs Français, comme Martin Terrier, Moussa Diaby ou encore Loïc Badé en défense, le Bayer Leverkusen a rapidement pris les devants. Les Allemands ont ouvert le score très tôt grâce à un but contre son camp de Seslar. En seconde mi-temps, les Allemands ont conservé leur avantage et ont même inscrit le but du 2-0 grâce à Medina. Ainsi, le Bayer Leverkusen a empoché les 3 points.

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Dans les autres matchs de la soirée, Sunderland s’est imposé face à l’AZ Alkmaar grâce à l’unique but de la rencontre, inscrit sur penalty par Enzo Le Fée à la 66e minute. De son côté, Hapoel Beer-Sheva a surpris le Dinamo Zagreb en accrochant le match nul (0-0). Enfin, l’Olympiacos a été surpris dès la 20e minute par Szmyt, avant d’égaliser juste avant la pause grâce à González. Les Grecs ont toutefois fini par arracher la victoire en fin de rencontre. L’ancien Lyonnais Roman Yaremchuk a délivré l’Olympiacos à la 84e minute, permettant à son équipe de s’imposer après avoir longtemps été accrochée.

Les résultats des matches de 21h :

Anderlecht 1-2 Lyon (Cvetkovic / Nartey, Nakamura)

Sturm Graz 0-0 Rennes

AC Milan 0-2 Benfica (Lukebakio, Kaminski)

Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje (Sesla csc, Medina)

H. Beer-Sheva 0-0 Dynamo Zagreb

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar (Le Fée)

Olympiakos Jagiellonia 2-1 Białystok (Gonzalez, Yarzemchuk / Szmyt)