Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Atlético : Marcos Llorente dégoûté après la clim contre Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Llorente @Maxppp
Liverpool 3-2 Atlético

Marcos Llorente avait pourtant tout fait pour relancer l’Atlético de Madrid ce mercredi soir à Anfield. Auteur d’un doublé, comme en 2020 lors d’une soirée restée dans les mémoires, le milieu espagnol avait permis à son équipe de revenir à hauteur de Liverpool (2-2). Mais le but de Virgil van Dijk en toute fin de match a scellé la défaite des Colchoneros (3-2). En zone mixte, Llorente n’a pas masqué sa frustration : « les deux buts ? Ils n’ont servi à rien. On ne peut pas partir comme ça. »

La suite après cette publicité

Pour le joueur, c’est surtout l’entame catastrophique de l’Atlético qui a condamné les espoirs espagnols. Cueillis à froid par deux buts en huit minutes de Robertson et Salah, les hommes de Diego Simeone ont dû courir après le score et payer cher ce relâchement initial. « C’est dommage, on n’a pas arrêté d’y croire, mais on a mal commencé. Deux buts si tôt, c’est impossible. Hormis ça, l’équipe a bien joué, mais tout ça n’a servi à rien », a-t-il regretté, déplorant une soirée où ses efforts personnels n’auront pas suffi. Un match frustrant pour l’Atlético, à l’image du carton rouge de Diego Simeone après le coup de sifflet final.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Atlético
Marcos Llorente

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Atlético Logo Atlético Madrid
Marcos Llorente Marcos Llorente
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier