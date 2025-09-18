Atlético : Marcos Llorente dégoûté après la clim contre Liverpool

Marcos Llorente avait pourtant tout fait pour relancer l’Atlético de Madrid ce mercredi soir à Anfield. Auteur d’un doublé, comme en 2020 lors d’une soirée restée dans les mémoires, le milieu espagnol avait permis à son équipe de revenir à hauteur de Liverpool (2-2). Mais le but de Virgil van Dijk en toute fin de match a scellé la défaite des Colchoneros (3-2). En zone mixte, Llorente n’a pas masqué sa frustration : « les deux buts ? Ils n’ont servi à rien. On ne peut pas partir comme ça. »

Pour le joueur, c’est surtout l’entame catastrophique de l’Atlético qui a condamné les espoirs espagnols. Cueillis à froid par deux buts en huit minutes de Robertson et Salah, les hommes de Diego Simeone ont dû courir après le score et payer cher ce relâchement initial. « C’est dommage, on n’a pas arrêté d’y croire, mais on a mal commencé. Deux buts si tôt, c’est impossible. Hormis ça, l’équipe a bien joué, mais tout ça n’a servi à rien », a-t-il regretté, déplorant une soirée où ses efforts personnels n’auront pas suffi. Un match frustrant pour l’Atlético, à l’image du carton rouge de Diego Simeone après le coup de sifflet final.