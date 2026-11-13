Le Real Madrid a bouclé une première recrue pour 2027

Le Real Madrid tient sa première recrue pour l’été 2027. Selon Marca, le club madrilène vient de boucler l’arrivée de Latif Issman, un jeune milieu de terrain ghanéen de l’UD Logroñés, qui rejoindra le Castilla à l’issue de la saison. Suivi depuis plusieurs mois par les dirigeants merengues, le joueur de 20 ans a fait l’objet de négociations accélérées ces dernières semaines. Malgré plusieurs sollicitations d’autres formations, l’accord est désormais finalisé et Issman est attendu dans la capitale espagnole à l’été 2027.

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Né le 1er novembre 2006, le Ghanéen a progressivement gravi les échelons à Logroño après avoir été formé au SD Logroñés. Promu en équipe première en juillet 2025, il s’est rapidement imposé dans les plans d’Unai Mendía. Son profil a séduit les dirigeants madrilènes, qui voient en lui un profil capable d’apporter de l’équilibre dans l’entrejeu. Cette saison, il a disputé dix rencontres de championnat, dont huit comme titulaire, pour un total de 619 minutes, avec une passe décisive. Avant de rejoindre le Real Madrid, Issman entend toutefois aider son club actuel à décrocher la montée en deuxième division.