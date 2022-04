PSG : une première offre de la Juve pour Di Maria

Si Angel Di Maria pouvait choisir, il prolongerait certainement son contrat avec le Paris Saint-Germain, club dans lequel il est en train d'achever sa 7e saison. Mais l'Argentin de 34 ans a bien compris que les dirigeants ne lui proposeront pas de nouveau bail à l'issue de l'exercice 2021-2022.

La suite après cette publicité

Le voilà donc bientôt en fin de contrat, avec plusieurs clubs européens intéressés. La Juventus Turin en fait partie. Et selon Goal, une première proposition a été formulée à Di Maria. Et elle ne devrait pas forcément lui plaire puisqu'il s'agit d'un contrat d'un an seulement. Les négociations devraient se poursuivre entre les deux parties.