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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Équipe de France : les Bleus en vert face au Maroc

Par Max Franco Sanchez
Ousmane Dembélé @Maxppp
France Maroc
winamax
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Demain soir, les Bleus défieront le Maroc en quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Une superbe affiche, alors que la bande d’Achraf Hakimi et de Brahim Diaz tentera de prendre sa revanche après la victoire tricolore en demies du dernier Mondial.

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Pour ce match, la France ne jouera d’ailleurs pas en bleu, mais en vert très clair, avec ce fameux nouveau maillot extérieur qui a tant fait parler. De leur côté, les Marocains évolueront avec leur uniforme traditionnel, rouge avec des touches de vert foncé. Rendez-vous demain soir !

Pub. le - MAJ le
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