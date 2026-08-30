Zinédine Zidane appelé à la rescousse par Soprano

Zinédine Zidane a fait une apparition surprise dans The Voice Kids pour tenter d’aider Soprano à recruter Azure, une candidate de 9 ans passionnée de football. Après son interprétation de « Don’t Speak », qui a fait se retourner les quatre coachs, la jeune fille avait le choix entre toutes les équipes. Pour prendre l’avantage sur ses concurrents, Soprano a alors diffusé une vidéo du nouveau sélectionneur des Bleus. « Salut mon amie, c’est Zizou. Écoute, sans hésitation à avoir, tu peux choisir Soprano. Il va t’amener au bout. Il a un grand cœur, il va bien s’occuper de toi », lui a lancé le champion du monde 1998. Une intervention qui a impressionné Azure, Soprano ayant également promis de partager quelques parties de football avec elle entre les séances de coaching.

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Mais même Zidane n’a pas suffi. « Azure, je suis parti le chercher loin pour que tu viennes dans mon équipe », a insisté Soprano après la diffusion du message. Malgré cet argument de poids, la jeune candidate a finalement choisi de rejoindre l’équipe de Santa. Une situation qui rappelle celle vécue une semaine plus tôt par Matt Pokora, qui avait lui aussi sollicité une star du football pour convaincre un jeune talent. Kylian Mbappé était alors apparu en vidéo pour inciter Jude, 11 ans, à choisir son équipe, sans davantage de réussite puisque le garçon avait finalement préféré rejoindre Patrick Fiori. Après Mbappé, Zidane a donc lui aussi échoué dans sa mission de recruteur pour The Voice Kids.