Les plans de la FFF pour augmenter l'affluence lors des finales de Coupes

Avant l'entame de la saison 2020/2021 de Ligue 1, trois finales de coupes vont être disputées. Soit celle entre Lyon et le PSG en Coupe de la Ligue, celle entre Saint-Étienne et le PSG en Coupe de France mais aussi la finale de la Coupe de France féminine. Les deux premières auront lieu à Saint-Denis au Stade France et la dernière à Auxerre. Des rencontres qui seront prévues à public réduit (5000 spectateurs) compte tenu des normes sanitaires.

D'après les informations de L'Equipe, la Fédération Française de Football espère attirer plus de spectateurs et a proposé au gouvernement différentes options. Soit une limitation à 20 000 spectateurs, soit entre 40 et 50 000 spectateurs, soit un accueil à 100% des capacités du stade. La LFP a de son côté proposé une limitation à 30/40% de l'affluence du Stade de France pour respecter la distanciation sociale ou alors un accueil à 100%, mais avec obligation de porter un masque. Le 10 juillet, le gouvernement étudiera l'évolution de la situation sanitaire, ce qui pourrait permettre à la FFF d'être fixée par rapport à sa billetterie.