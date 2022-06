Real Madrid : Luka Jovic vers Getafe

Selon AS, Getafe serait en contact avec le Real Madrid pour négocier le prêt du buteur madrilène, Luka Jovic. Le Serbe de 24 ans qui est engagé avec les Merengues jusqu’en 2025 ne ferait pas pour le moment partie des plans de Carlo Ancelotti et pourrait donc être prêté pour gagner du temps de jeu, lui qui a disputé 19 matches cette saison avec le Real, dont seulement trois en tant que titulaire, inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Getafe voulait faire signer Borja Mayoral qui était prêté par le Real Madrid, mais la direction madrilène souhaiterait rapatrier le buteur espagnol de 25 ans pour le tester lors de la pré-saison, c’est pourquoi les Merengues ont proposé le prêt de l’international serbe. L’opération serait en bonne voie même si les émoluments de Jovic poseraient problème, en effet l’ancien de l’Eintracht Francfort touche un salaire annuel de 10 millions d’euros, une somme que ne pas payer Getafe, il faudra donc que le Real assume une bonne partie du salaire de son joueur pour que ce prêt se concrétise.