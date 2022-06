Jesse Lingard dans le viseur de l’AS Rome

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma serait intéressée par l’ancien milieu offensif de Manchester United, Jesse Lingard. L’Anglais de 29 ans qui est libre depuis quelques jours après son départ de Manchester United à la fin de son contrat, pourrait rebondir du côté de la Roma qui est entrainée par son ancien coach chez les Red Devils, José Mourinho.

La suite après cette publicité

Toujours d'après le quotidien italien, l’international anglais aurait été proposé aux Giallorossi par son agent et le club romain réfléchirait sérieusement à cette proposition, mais il faudrait l’approbation du Special One pour cette opération. Pas simple, car Lingard sort d’une saison très compliquée avec les Red Devils, durant laquelle il n'a inscrit que deux buts et délivré une passe décisive en 22 matches.