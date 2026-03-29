Équipe de France : Didier Deschamps prévient le monde entier sur N’Golo Kanté !

Le cas N’Golo Kanté continue de susciter débats et interrogations, mais pour Didier Deschamps, une chose est claire. Le milieu français reste une valeur sûre de l’équipe de France. Depuis son départ vers l’Arabie saoudite à l’Al-Ittihad puis son passage au Fenerbahçe en Turquie, certains observateurs ont régulièrement remis en question sa place chez les Bleus. Le niveau de compétitivité de ces championnats, souvent jugé inférieur aux grandes ligues européennes, a alimenté les critiques et laissé penser que Kanté pourrait progressivement sortir du radar tricolore. Pourtant, pour le sélectionneur français, ces doutes n’ont jamais vraiment existé. À ses yeux, l’ancien joueur de Chelsea et de Leicester reste un élément à part, capable d’apporter un équilibre unique au milieu de terrain français.

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Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer un message très clair à ceux qui doutent encore de son milieu de terrain. «C’est une confirmation. Je l’ai rappelé ponctuellement l’année précédente pour lui éviter certains longs déplacements. Il n’y a pas de souci sur le niveau de jeu de N’Golo, même quand il était en Arabie saoudite. À lui de maintenir son niveau. Ça m’a permis d’en voir d’autres, des plus jeunes et d’acquérir un peu plus d’expérience. Lui, il en a déjà beaucoup. La qualité est là, dans un secteur où on est un peu plus en déficit par rapport à la dernière Coupe du monde. Il y en a beaucoup pour lesquels ça va être leur première grande compétition. N’Golo a toujours le sourire, il n’y a aucun souci. Il fait partie des nombreux milieux qui peuvent être au Mondial. Il y en a d’autres qui pourraient y être. Même avec une liste élargie, je sais très bien qu’il y a des très bons joueurs que je ne prendrai pas parce qu’il y a, à mon avis, meilleur aujourd’hui», a confié le sélectionneur au micro de TF1. Une déclaration forte qui sonne presque comme un rappel à l’ordre. Car au-delà des débats sur le championnat dans lequel il évolue, Kanté continue de répondre présent à chaque rassemblement.

Un atout indispensable

Sa constance, son volume de jeu, son expérience et sa capacité à récupérer des ballons restent des atouts extrêmement précieux dans l’architecture des Bleus. Dans un groupe où la concurrence est dense avec des profils comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ou Warren Zaïre-Emery, Kanté conserve une singularité que peu de milieux peuvent revendiquer. Les chiffres de sa dernière prestation face à la Colombie illustrent d’ailleurs parfaitement cette influence discrète mais essentielle. Avec 76 ballons touchés, N’Golo Kanté a été omniprésent dans l’entrejeu. Sa précision dans la transmission reste remarquable : 52 passes réussies sur 58 tentées, soit 90 % de réussite. Encore plus révélateur, sa capacité à faire progresser le jeu avec 26 passes réussies dans la moitié de terrain adverse (84 %) tout en restant extrêmement sûr dans son propre camp avec 96 % de précision. À cela s’ajoutent plusieurs éléments clefs dont des dribbles réussis et une réussite parfaite sur ses longues transmissions. Sans multiplier les gestes spectaculaires, Kanté continue de faire ce qu’il fait de mieux, à savoir stabiliser l’équipe, fluidifier les sorties de balle et couvrir une quantité impressionnante de terrain. Même ses rares pertes de balle témoignent davantage de son implication constante dans le jeu que d’une quelconque fébrilité.

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Finalement, le débat autour de N’Golo Kanté semble presque éternel. À chaque changement de club ou de championnat, les mêmes questions ressurgissent : est-il toujours au niveau international ? Peut-il encore rivaliser avec les milieux évoluant dans les plus grands championnats européens ? Et systématiquement, le terrain apporte la même réponse, comme lors de l’Euro 2021. Par son activité, sa simplicité et son intelligence de jeu, l’actuel milieu du club stambouliote continue de justifier la confiance de Didier Deschamps. Dans un football moderne de plus en plus basé sur les statistiques spectaculaires et les profils ultra-offensifs, le champion du monde 2018 incarne une forme de constance presque rare. Tant qu’il conservera cette capacité à faire jouer les autres et à sécuriser l’équilibre collectif, il restera bien plus qu’une option pour les Bleus, mais une référence silencieuse et toujours indispensable, notamment pour accompagne les Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, Zaïre-Emery…