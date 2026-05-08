Strasbourg : l’insolent Emmanuel Emegha se fait laminer !

Hier soir, le Racing Club de Strasbourg espérait imiter le Paris Saint-Germain en se qualifiant pour une finale de Coupe d’Europe. Pour ce faire, les Alsaciens, qui pouvaient compter sur le soutien d’un stade qui affichait complet, devaient faire tomber le Rayo Vallecano, vainqueur de la 1/2 finale aller de Ligue Europa Conférence la semaine dernière à domicile sur le score de 1 à 0. Mais le club français, qui misait tout sur une finale européenne pour sauver sa saison, a échoué dans sa mission. Un but d’Alemão à la 42e minute a mis fin aux espoirs des joueurs de Gary O’Neil, incapables de renverser son adversaire espagnol, au budget bien plus modeste. Le tout, sous le regard de Nasser Al-Khelaïfi, qui revenait de Munich.

La suite après cette publicité

Forfait pour cette rencontre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Emmanuel Emegha a pourtant fait grandement parler de lui. Après la rencontre, il est descendu sur la pelouse de la Meinau afin de soutenir ses coéquipiers et saluer les supporters. Mais le Néerlandais a reçu un accueil particulièrement glacial. Il faut rappeler qu’il est dans le viseur d’une bonne partie des fans du club depuis qu’il a annoncé son départ à Chelsea il y a quelques mois. Ce qui a été très mal vécu par les amoureux de Strasbourg. L’attaquant, qui avait été suspendu par le RCSA en décembre dernier pour non-respect des valeurs du club, a donc été accueilli par des sifflets et des insultes de la part du kop. On parle notamment de plusieurs doigts d’honneur qui lui étaient clairement destinés.

La suite après cette publicité

Emegha a pris cher

Emegha n’a pas apprécié, ni compris. Il a tenté de calmer les fans et leur a demandé d’applaudir ses coéquipiers. Le tout dans une tenue en civil qui a fait jaser puisqu’il portait notamment des lunettes de soleil et était vêtu de noir. Son comportement n’a pas été du goût de pas mal de monde. À commencer par Mickaël Landreau. Sur Canal+, l’ancien gardien a taclé le Hollandais. « Il vient avec les lunettes de soleil, devant le KOP… ça se regarde dans les yeux. Il faut arrêter ! Tu es le capitaine de Strasbourg. Tu ne te présentes pas comme ça.» Sur les réseaux sociaux, le buteur, qui aurait dit aux supporters «c’est eux qui ont joué » en parlant de ses coéquipiers battus, se prend une vague de haine. Il se fait insulter par beaucoup. D’autres jugent son attitude «lunaire» et estiment qu’il a voulu «faire son intéressant».

Tous sont pratiquement unanimes pour dire bon débarras. De son côté, le joueur s’est expliqué. «Je souhaitais simplement que mes coéquipiers soient respectés pour leurs efforts. Je comprends la déception et la frustration, et je sais que certains ne seront pas contents. Mais cette équipe ne mérite pas un tel traitement après avoir tout donné pour le club et atteint les demi-finales pour la première fois.» Diego Moreira a tenté de le défendre. « On connaît la situation d’Emegha au club. J’ai juste essayé d’éviter un plus gros conflit. C’est un homme, un grand joueur, il a essayé de nous défendre. Je ne voulais juste pas ajouter plus de problèmes.» Mais Emegha a visiblement remis de l’huile sur le feu hier soir avec son comportement jugé provocateur et irrespectueux par des fans.