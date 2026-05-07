Ansu Fati compare la Liga et la Ligue 1

Ansu Fati se plaît à l’AS Monaco et dans notre championnat. Prêté avec une option d’achat de 11 M€, l’ancien crack du Barça pourrait rester sur le Rocher. Le club princier a l’intention de le conserver même s’il doit encore étudier la question du salaire, très élevé. Avec ses 11 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues, l’international espagnol a plutôt séduit, malgré un statut de joueur pas toujours titulaire.

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Il a fallu s’adapter à la Ligue 1. «C’est différent. En Espagne, toutes les équipes cherchent à être proactives. Ici, même si certaines équipes le font, le style de jeu est plus direct et c’est plus physique» explique-t-il auprès de Marca. Il estime d’ailleurs que le championnat de France est un peu mésestimé. «De grands joueurs sortent d’ici et évoluent ensuite en Premier League. Il y a aussi le PSG, qui domine actuellement l’Europe. C’est sous-estimé, mais si on regarde les grands clubs, beaucoup de joueurs viennent de Ligue 1.»