Les nommés pour le Ballon d’Or 2026 seront connus le 8 septembre
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@Maxppp
Qui succèdera à Ousmane Dembélé. Alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain a été sacré Ballon d’Or en 2025, la concurrence s’annonce importante en 2026. Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé représenteront les chances franciliennes tandis que Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé ou encore Michael Olise seront des prétendants de choix.
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$ Mais avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre, on connaîtra dans 8 jours les nominés pour le Ballon d’Or. Pour les 70 ans de la récompense, 30 joueurs seront nommés le mardi 8 septembre prochain.
The wait is almost over 🌕— Ballon d'Or (@ballondor) August 31, 2026
2026 Ballon d’Or nominees revealed September 8th.
Live in 8 days on https://t.co/WrVGTh51OO. Everything you need to know is here: https://t.co/TjT62wBlCo#ballondor pic.twitter.com/GRX4A2D8Kl
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