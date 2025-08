PSG : Luis Enrique bloque le départ d’un attaquant !

Très calme durant le mois de juillet, excepté l’arrivée discrète du gardien Renato Marin (19 ans), le mercato du Paris Saint-Germain est sur le point d’enfin bouger en ce mois d’août. Outre le cas Lucas Chevalier, qui devrait être la première grosse recrue de l’été, le club parisien travaille également sur les départs. Et depuis le début de l’été, Kang-In Lee a été l’un des prétendants à quitter les Champions d’Europe. Le Sud-coréen garde une belle côte sur le marché européen.

Apparu à 45 reprises cette saison (toutes compétitions confondues), le Sud-Coréen a été aligné 26 fois dans le onze de départ et les négociations pour une potentielle prolongation sont au point mort. Récemment, le milieu offensif affirmait qu’il ne savait pas «ce qu’il va se passer cet été. Mais comme je viens de le dire, que je sois au PSG, dans un autre club ou avec l’équipe nationale, j’essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même, de rester en pleine forme et d’être quelqu’un qui peut aider l’équipe».

Luis Enrique veut le garder

Mais ce mardi, Marca assure que le dossier Kang-In Lee a évolué. À quelques jours de la reprise des championnats européens, le joueur formé à Valence se pose des questions sur son avenir. En effet, la publication espagnole assure que Lee souhaiterait jouer un rôle plus important et gagner du temps de jeu. Pour y parvenir, il n’exclut pas de quitter les Champions d’Europe cet été et n’hésitera pas à explorer de près les opportunités. Déjà approché par Arsenal, Naples ou encore le Fenerbahçe, Manchester United serait également sur le coup.

Les Red Devils, ainsi que Naples qui est toujours sur le coup, mais aussi d’autres équipes de Serie A et de Premier League, sont en contact direct avec le natif d’Incheon. Pourtant, il ne figure pas parmi les indésirables du club parisien et Luis Enrique n’est d’ailleurs pas favorable à son départ, qui apprécie beaucoup le joueur. Kang-In Lee aurait donc sa place dans l’effectif parisien l’année prochaine, mais Marca assure qu’il privilégie un départ pour avoir un rôle plus important ailleurs.